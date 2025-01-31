Borsa İstanbul İlk Yarıda Değer Kaybetti

BIST 100 ENDİKSİ DÜŞÜŞ GÖSTERİYOR

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 değer kaybıyla 10.052,38 puana gerileyerek başladı. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,72 puan ve yüzde 0,29 azalmış durumda. Toplam işlem hacmi ise 38,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran madencilik sektörü yüzde 0,94 ile öne çıkarken, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 2,16 ile sigorta oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ve Meksika’ya tarife uygulayacağına dair yaptığı açıklamalar dikkatle izleniyor. Ayrıca, bilanço döneminde teknoloji sektöründeki bazı önde gelen firmaların beklenenden fazla kar açıklamaları, piyasalarda olumlu bir etki yaratıyor. Yurt içinde ise gözler uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Türkiye değerlendirmesine çevrildi. Fitch, Eylül ayında Türkiye’nin kredi notunu “B+”dan “BB-“ye yükseltmiş ve not görünümünü “durağana” çevirmişti.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde aylık para ve banka istatistiklerinin açıklanacağını, yurt dışında ise ABD’deki kişisel tüketim harcamaları ve Almanya’daki enflasyon gibi önemli verilerin takip edileceğini belirtiyor. Teknik anlamda BIST 100 endeksinin 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.150 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydediyor.