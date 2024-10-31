Borsa İstanbul Negatif Başlangıç Gerçekleştirdi

BORSA İSTANBUL’DA YENİ BAŞLANGIÇ

Borsa İstanbul, Ekim ayının son işlem gününde yüzde 0,02 ekside 9.004,60 puandan işlemlere başladı. Borsa İstanbul’da Bist100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününde %0,68 artış göstererek günü 9.007 seviyesinde kapattı.

Güne yatay bir başlangıç yapan endeks, öğleden sonradan itibaren alımlarını artırarak, psikolojik seviye olan 9.000 puanın üzerinde seansı tamamladı. Yükseliş serisini 4. güne taşıyan endekste işlem hacmi 69 milyar TL ile zayıf bir seyir izlemeye devam ediyor.