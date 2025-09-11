Borsa İstanbul Polisan Holding İşlemini Durdurdu

POLİSAN HOLDİNG’İN BÖLÜNME PLANI HAKKINDA AÇIKLAMA

BİST’in yaptığı açıklama doğrultusunda, Polisan Holding A.Ş.’nin (Polisan Holding) 10/09/2025 tarihli özel durum değerlendirmesinde, şirketin bölünme planının onaylandığına dair 29/08/2025 tarihli Genel Kurul kararları ile Marmara Holding A.Ş.’nin (Marmara Holding) Ticaret Siciline tescil edildiği bildiriliyor.

MARMARA HOLDİNG PAYLARININ DAĞITIMI

Öte yandan, 08/08/2025 tarihli Borsa duyurusu doğrultusunda, Polisan Holding paylarının işlem sırası, 11/09/2025 tarihindeki seans açılışından itibaren, Polisan Holding ortaklarına Marmara Holding paylarının dağıtımının tamamlanmasından sonra, Borsa tarafından KAP’ta yayınlanacak duyuruda belirtilen tarihe kadar geçici olarak kapalı kalacak.