Borsa İstanbul Rekor Kırdı

Borsa İstanbul’a Yatırımcı İlgi Arttı

Yatırımcılar, Borsa İstanbul’u yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 11 bin 252 puana kadar yükselen Borsa İstanbul, bugün yüzde 1.5’e varan bir artışla 11 bin 301 puana ulaştı ve tarihi zirvesine çıktı. Böylece 13 aylık bir sürecin ardından rekor kırılmış oldu. Yükselişte bankacılık endeksi öncü rol üstlendi.

Uzun Süre Durgun Kaldı

Borsa İstanbul, 13 ay süren durgunluktan sonunda kurtuldu. Yatırımcılar uzun bir süre kazanç elde edemezken, yüksek mevduat faizleri borsa yatırımlarının azalmasına neden oluyordu. Merkez Bankası’nın faizleri kademeli olarak azaltma beklentisi, Türk Lirası mevduatına olan ilgiyi azaltıyor ve paranın başka yatırım araçlarına yönelme olasılığını artırıyor. Önceden harekete geçen borsa yatırımcıları, uzun süredir durağan seyreden Borsa İstanbul’da pozisyon almaya başladı ve bu yükseliş destekleniyor.

Borsa En Düşük Seviyesine Ulaştı

Borsa İstanbul, 5 Kasım 2025 tarihinde son bir yılın en düşük seviyesi olan 8566 puanı görmüştü. Bu seviyenin üzerinde çıkarak hafif artışlar göstermeye başladı.

Yatırım Fonlarına İlgi Artıyor

Yatırım fonlarına yapılan girişler de gün geçtikçe artıyor. Uzmanlar tarafından oluşturulan fonlar, kazanç sağlamaya devam ediyor. Pek çok kişi hisse yatırımı yerine fon yatırımı yapmayı tercih ediyor.