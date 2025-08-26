Borsa İstanbul Rekor Kırıyor

BİST 100 ENDİKSİ REKOR KIRDI

Borsa İstanbul, rekorlar kırmaya devam ediyor. BIST 100 endeksi, tarihi zirvesine ulaşarak 11 bin 539 puana yükseldi. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,20 puan ve yüzde 0,17 artarak 11 bin 497,01 puana geldi. Gün içerisinde, akşam seansına doğru, 16.08’de 11 bin 515 puanda seyrediyor.

Toplam işlem hacmi 72,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,68 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.