Borsa İstanbul Sürekli Yükseliyor

BORSADA REKORLAR DEVAM EDİYOR

Borsa İstanbul, tarihlerinin en yüksek seviyelerine ulaşmaya devam ediyor. BIST 100 endeksi, 11 bin 539 puan ile rekorunu tazeledi. Gün içerisinde yükseliş gösteren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,20 puan ve yüzde 0,17 artışla 11 bin 497,01 puana ulaşmış durumda. Akşam seansına doğru, 16.08’de endeks 11 bin 515 puanda seyrediyor.

BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR

Toplam işlem hacmi 72,1 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi, yüzde 0,68 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,44 değer kaybetti. Bu durum, bankacılığın yatırımcılar arasında daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor.