Borsa İstanbul Tarihî Rekor Kırdı

YATIRIMCILAR BORSAYI SEÇİYOR

Yatırımcılar, Borsa İstanbul’a yoğunlaşmış durumda. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 11 bin 252 puana kadar yükselen Borsa İstanbul, bugün yüzde 1.5’e varan primle 11 bin 301 puana çıkarak tarihi zirveye ulaşmış bulunuyor. Böylece 13 aylık süre zarfında rekor kırılmış oluyor. Bu yükselişe bankacılık endeksi öncülük ediyor.

BORSADA UZUN SÜRELİ DURGUNLUKTA DÜZEN DEĞİŞİYOR

Borsa İstanbul, 13 aylık bir durgunluktan nihayet kurtuldu. Uzun süre boyunca borsa yatırımcıları kazanç elde edemezken, yüksek mevduat faizleri borsa yatırımlarının önünü kesiyordu. Merkez Bankası’nın faizleri adım adım düşürme beklentileri, Türk Lirası mevduatına olan ilgiyi azaltma ve paranın diğer yatırım araçlarına kayma olasılığını artırıyor. Bu durum, önceki dönemlerde harekete geçen borsa yatırımcılarının Borsa İstanbul’da pozisyon almaya başlamasıyla yükselişi destekliyor.

Borsa İstanbul, 5 Kasım 2025 tarihinde son bir yılın en düşük seviyesi olan 8566 puanı görmüş, daha sonra bu seviyenin üstüne çıkarak küçük primler yapmayı başarmıştı.

FONLARA GİRİŞLER ARTMAKTADIR

Yatırım fonlarına da girişler her gün artış gösteriyor. Profesyonel yatırım uzmanlarınca oluşturulan fonlar, kazanç sağlamaya devam ediyor. Birçok yatırımcı hisse senedi yerine fon yatırımlarını tercih ediyor.