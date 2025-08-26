Borsa İstanbul Yükseliş Trendinde Devam Ediyor

BORSADA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Borsa İstanbul, sürekli rekorlar kırmaya devam ediyor. BIST 100 endeksi, tarihi zirvesine ulaşarak 11 bin 539 puana yükseldi.

HAFTANIN İLK YARISI POSİTİF GEÇİYOR

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,20 puan ve yüzde 0,17 artış göstererek 11 bin 497,01 puana geldi. Gün içerisinde akşam seansına doğru ise saat 16.08’de 11 bin 515 puanda yer alıyor.

Toplam işlem hacmi 72,1 milyar lira seviyesine ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,68 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.