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Borsa İstanbul Yükselişle Güne Başladı

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GÜNE ARTISHLA BAŞLADI

BIST100, güne %0,22 oranında bir artış ile 10.104,41 puandan başladı. Endeks, bir önceki gün 10095 puandan 18,38 puan artışla işlem görmüştü. Gün sonunda ise endeks 10082 seviyesinden yatay kapanış gerçekleştirdi. Gün içerisinde endeksin 10071-10155 bandında hareket ettiği gözlemlendi. Borsa İstanbul, toplamda 89,0 Milyar TL’lik bir işlem hacmi ile günü tamamladı.

SEKTÖRLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

Toplam 46 şirket günü pozitif bir şekilde sonlandırırken, 48 şirket ise negatif bir kapanış gerçekleştirdi. En çok artan sektör endeksi “Gıda-İçecek, Metal Eşya-Makina ve Kimya-Petrol-Plastik” olurken, en büyük düşüşü yaşayan sektör endeksi ise “Bankacılık, Madencilik ve Elektrik” olarak kaydedildi. Endeksi puan bazında en fazla etkileyen hisseler; Bim Mağazaları, Tüpraş ve Ford Otomotiv oldu, en yüksek negatif etki ise Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Akbank hisselerinden geldi.

ZAYIF SEYİR DEVAM EDİYOR

Önceki işlem gününde yaşanan geri çekilmeye rağmen gün içindeki toparlanma çabaları, zayıf seyirle sonuçlandı ve endeks günün en düşük seviyesine yakın bir kapanış yaptı. Ancak, endeks 22 ve 50 günlük ortalamalarının üzerinde seyrini sürdürmeye devam ediyor.

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