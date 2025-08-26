Ekonomi

Borsa İstanbul Yükselmeye Devam Ediyor

Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. BIST 100 endeksi tarihi zirvesini 11 bin 539 puana çıkardı.

BİST 100 ENDEKSİ YÜKSELİYOR

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,20 puan ve yüzde 0,17 artışla 11 bin 497,01 puana ulaştı. Gün içerisinde akşam seansına doğru, 16.08’de 11 bin 515 puanda seyrediyor.

Toplam işlem hacmi 72,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,68 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

