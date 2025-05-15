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Borsa Karışık Seyirle Kapandı

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DOW JONES ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,21 düşerek 42.051,06 puana geriledi. S&P 500 yüzde 0,1 artışla 5.892,58 puana, Nasdaq ise yüzde 0,72 artış göstererek 19.146,81 puana ulaştı. Hafta başında ABD ile Çin arasında tarifelerde geçici bir uzlaşma sağlanması, piyasalarda olumlu bir etki yarattı. 14 Mayıs itibarıyla ABD’nin Çin mallarına uyguladığı vergiler yüzde 145’ten 30’a ve Çin’in ABD mallarına uyguladığı vergiler ise yüzde 125’ten 10’a indirildi.

MORTGAGE FAİZLERİNDE ARTIŞ

Ayrıca, ABD’de 30 yıl vadeli mortgage faizleri yüzde 6,86’ya yükseldi ve başvurular yüzde 1,1 oranında arttı. Bir diğer dikkat çekici gelişme ise Qatar Airways’in Boeing ve GE Aerospace’ten 96 milyar dolarlık uçak siparişi vermesi oldu. Bu anlaşma, 210 adet Boeing 787 ve 777X model uçağı içeriyor ve bu haberle birlikte Boeing hisseleri yaklaşık yüzde 1 değer kazandı.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ DATALARDA

AMD’nin 6 milyar dolarlık hisse geri alım açıklamasının ardından hisseleri yüzde 4’ten fazla artış gösterdi. Yatırımcılar, şimdi yarın açıklanacak perakende satış ve üretici enflasyonu verileri ile Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşmayı yakından takip ediyor.

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