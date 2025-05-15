Borsa Seyri Karışık Kapanış Gerçekleşti

DAW JONES ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,21 düşüyor ve 42.051,06 puana geriliyor. Aynı dönemde S&P 500 yüzde 0,1 artışla 5.892,58 puana ulaşırken, Nasdaq yüzde 0,72 yükselerek 19.146,81 puana çıkıyor. Hafta başında ABD ve Çin arasında tarifelerde geçici bir uzlaşmaya varılması, piyasaları olumlu etkiliyor. 14 Mayıs itibarıyla ABD’nin Çin mallarına uyguladığı vergiler yüzde 145’ten 30’a düşerken, Çin’in ABD mallarına uyguladığı vergiler ise yüzde 125’ten 10’a indirilmiş durumda.

MORTGAGE FAİZLERİ YÜKSELİYOR

Öte yandan, ABD’de 30 yıl vadeli mortgage faizleri yüzde 6,86’ya yükseliyor. Mortgage başvuruları ise yüzde 1,1 artış gösteriyor. Piyasalarda dikkat çeken bir başka gelişme ise Qatar Airways’in Boeing ve GE Aerospace’ten 96 milyar dolarlık uçak siparişi vermesi. Yapılan anlaşma, 210 adet Boeing 787 ve 777X model uçağı kapsıyor. Bu gelişme ile birlikte Boeing hisseleri yaklaşık yüzde 1 değer kazanıyor.

YATIRIMCILAR PERAKENDE SATIŞ VERİLERİNİ BEKLİYOR

AMD, 6 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını açıkladıktan sonra hisseleri yüzde 4’ten fazla değer kazandı. Yatırımcılar şimdi gözlerini, yarın açıklanacak perakende satış ve üretici enflasyonu verilerine, ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşmaya çevirmiş durumda.