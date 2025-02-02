Borsada Yatırımcı Sayısı Düşüşte

BORSADA YATIRIMCI SAYISINDA DÜŞÜŞ GÖRÜLÜYOR

BIST 100 endeksi 10 bin civarında kalmaya çalışırken, pay senedi yatırımcı sayısında gerilemenin devam ettiği gözlemleniyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, Ocak 2024 itibarıyla pay senedi yatırımcı sayısı 6,82 milyona düşmüş durumda. Yatırımcıların toplam portföy büyüklüğü ise 13,5 trilyon TL seviyelerinde stabil bir seyir izliyor. Yatırımcı sayısı 2023 yılında 8,5 milyonunu aşarak tarihi bir zirveye ulaşmıştı.

2024’ün ortalarına kadar genellikle yatay bir seyir izleyen yatırımcı sayısı, Haziran 2024 itibarıyla düşüş trendine girmeye başladı. Bu durumun etkisiyle, borsa yatırımcı sayısı Kasım 2024’te 7 milyonun altına gerileyerek kayda değer bir azaltma gösterdi.

MKK verilerine göre 2025 yılının ilk ayında dört halka arz düzenlendi. Bu halka arzlara toplamda 1,44 milyon yatırımcı katıldı. Ayrıca, gerçekleşen halka arzların toplam büyüklüğü de 10,36 milyar TL olarak kaydedildi. Yatırımcıların borsa ile olan ilişkisi ve bu yeni arzlar, piyasa dinamiklerini önemli ölçüde etkilemeye devam ediyor.