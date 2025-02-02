More
Ekonomi

Borsada Yatırımcı Sayısı Düşüşte

borsada-yatirimci-sayisi-dususte

BORSADA YATIRIMCI SAYISINDA DÜŞÜŞ GÖRÜLÜYOR

BIST 100 endeksi 10 bin civarında kalmaya çalışırken, pay senedi yatırımcı sayısında gerilemenin devam ettiği gözlemleniyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, Ocak 2024 itibarıyla pay senedi yatırımcı sayısı 6,82 milyona düşmüş durumda. Yatırımcıların toplam portföy büyüklüğü ise 13,5 trilyon TL seviyelerinde stabil bir seyir izliyor. Yatırımcı sayısı 2023 yılında 8,5 milyonunu aşarak tarihi bir zirveye ulaşmıştı.

2024’ün ortalarına kadar genellikle yatay bir seyir izleyen yatırımcı sayısı, Haziran 2024 itibarıyla düşüş trendine girmeye başladı. Bu durumun etkisiyle, borsa yatırımcı sayısı Kasım 2024’te 7 milyonun altına gerileyerek kayda değer bir azaltma gösterdi.

MKK verilerine göre 2025 yılının ilk ayında dört halka arz düzenlendi. Bu halka arzlara toplamda 1,44 milyon yatırımcı katıldı. Ayrıca, gerçekleşen halka arzların toplam büyüklüğü de 10,36 milyar TL olarak kaydedildi. Yatırımcıların borsa ile olan ilişkisi ve bu yeni arzlar, piyasa dinamiklerini önemli ölçüde etkilemeye devam ediyor.

ÖNEMLİ

Spor

Şenol Güneş: Beklentilerimizin Altında Kaldık

Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, Kayserispor ile oynanan maçta hedefledikleri oyun stilini uygulayamadıkları için iki puan kaybettiklerini ifade etti.
Spor

Trabzonspor Kayseri Deplasmanında Beraberlikle Yetindi

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Kayserispor ile oynadığı maçta golsüz eşitlikle ayrıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.