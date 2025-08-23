Borsada Zarar Eden Şirketler Listesi

Türkiye’de 2025’in ikinci çeyrek bilanço dönemi sona erdi. Dönem sonu, Borsa İstanbul’da tarihi bir zirvenin kaydedilmesine neden oldu. Yılın ilk yarısında en fazla zarar yazan şirket ise Vestel Elektronik oldu. 2025’in ilk altı ayında en çok zarar eden şirketler şu şekilde sıralanıyor:
EN ÇOK ZARAR EDEN ŞİRKETLER
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı: 1 milyar 194 milyon TL
Doğanlar Mobilya Grubu: 1 milyar 212 milyon TL
Hektaş Ticaret: 1 milyar 244 milyon TL
Kalyon Güneş Teknolojileri: 1 milyar 238 milyon TL
Sabancı Holding: 1 milyar 365 milyon TL
Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik: 1 milyar 413 milyon TL
Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm: 1 milyar 492 milyon TL
Çan 2 Termik: 1 milyar 876 milyon TL
TAV Havalimanları Holding: 1 milyar 910 milyon TL
Invesco Holding: 2 milyar 243 milyon TL
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı: 2 milyar 338 milyon TL
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret: 2 milyar 869 milyon TL
Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi: 3 milyar 233 milyon TL
Alarko Holding: 3 milyar 251 milyon TL
Petkim Petrokimya Holding: 3 milyar 313 milyon TL
Arçelik: 4 milyar 75 milyon TL
Mogan Enerji Yatırım Holding: 4 milyar 244 milyon TL
Sasa Polyester Sanayi: 8 milyar 837 milyon TL
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret: 12 milyar 641 milyon TL