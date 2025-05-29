Borsalar Yükselişle Kapatıldı

NEW YORK BORSA GÜNÜ ARTIYLA TAMAMLADI

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerine yönelik mahkeme kararının geçici olarak durdurulmasının ardından günü artıda kapadı. Dow Jones endeksi yüzde 0,28 artış göstererek 42.215,73 puana, S&P 500 endeksi ise yüzde 0,4 yükselerek 5.912,17 puana ulaştı. Nasdaq endeksi de yüzde 0,39 kazançla 19.175,87 puana çıktı. Yatırımcılar, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin Trump’ın belirli ülkelere uyguladığı tarifeleri yasal yetki aşımı nedeniyle durdurma kararını ve temyiz sürecindeki gelişmeleri dikkatle takip etti. Temyiz mahkemesi, bu kararın uygulanmasını geçici olarak askıya aldı.

NVIDIA’DAN BEKLENTİLERİ AŞAN SONUÇLAR

Borsada görülen olumlu hava, Nvidia’nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçları ile de desteklendi. Şirketin üç aylık geliri yıllık bazda yüzde 69, net kârı ise yüzde 26 oranında artış gösterdi. Bu durum, Nvidia hisselerinin yüzde 3’ün üzerinde değer kazanmasına yol açtı. Ayrıca makroekonomik verilere göre, ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 daralma yaşadı. İşsizlik maaşı başvuruları da geçen haftaya göre 14 bin artarak 240 bine çıktı.

EKONOMİK GÖRÜŞME VE POLİTİKA BELİRSİZLİĞİ

Ekonomi alanında dikkat çeken bir başka gelişme ise, Başkan Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell’ın Beyaz Saray’daki görüşmesi oldu. Görüşmede büyüme, istihdam ve enflasyon konuları ele alındı. Powell, para politikasının yalnızca ekonomik veriler ışığında şekilleneceğini vurguladı. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, gümrük tarifelerinden kaçınılması durumunda faiz indirimi ihtimalinin yeniden gündeme gelebileceğini ifade etti.