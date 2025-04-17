Borusan Ventures’tan Hidrojen Teknolojisine Destek!

Borusan Grubu’nun kurumsal girişim sermayesi kuruluşu Borusan Ventures, sürdürülebilir enerji yatırımlarını sürdürüyor. Modüler elektrolizör teknolojisi kullanarak hidrojen üretimi yapan ABD merkezli Fourier, Seri A yatırım turunda 18,5 milyon dolar finansman elde etti.

HİDROJENDE DEVRİM NİTELİĞİNDE TEKNOLOJİ

Artan global enerji talebine cevap olarak Fourier, yerinde ve talep doğrultusunda hidrojen üretimi gerçekleştiren ultra-modüler bir sistem geliştirdi. Yüksek enerji yoğunluğu ve çevre dostu özellikleriyle hidrojen, geleceğin yakıtı olarak değerlendiriliyor. Fourier’in yazılım tabanlı sistem yapısı, verimliliği artırarak gerçek zamanlı performans optimizasyonu sağlıyor. Modüler yapısı sayesinde farklı ölçeklerde uygulanabiliyor, kurulum maliyetlerini düşürüyor ve talebe göre genişletilebiliyor. Geleneksel hidrojen üretimindeki lojistik kısıtlamaları aşarak ulaşım, sanayi ve enerji depolama alanlarında geniş bir uygulama potansiyeline sahip oluyor.

KÜRESEL ENERJİYE YATIRIM

Borusan Ventures, ABD ve Avrupa’da enerji, mobilite, lojistik ve endüstriyel teknolojiler gibi alanlarda erken aşama girişimlere destek veriyor. General Catalyst ve Paramark Ventures liderliğindeki yatırım turuna, Airbus Ventures, MCJ, GSBackers ve Positive Ventures gibi büyük yatırımcılar da katıldı. Borusan Ventures Kurucusu ve Başkanı Defne Kocabıyık Narter, yatırım hakkında şunları belirtiyor: “Fourier’in yenilikçi hidrojen teknolojisi, sürdürülebilir enerjinin yaygınlaşmasını hızlandırarak sektörde dönüşüm yaratmaya hazırlanıyor.”