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Borusan Yatırım’dan SPK Onayı Bildirimi

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BORUSAN YATIRIM’DAN KAP’A AÇIKLAMA

Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir bildirim yapıldı. 29.01.2025 tarihinde şirket tarafından II – 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Tebliğ”) hükümleri çerçevesinde, Sn. Ahmet Murat Selek ve Sn. Hakkı Atasagun’un yapılacak ilk seçimli Genel Kurul toplantısında “Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları” olarak Genel Kurulun onayına sunulabilmesi için Tebliğ’in 4.3.7. no.lu maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na uygun görüş talebiyle başvuruda bulunuldu.

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN GÖRÜŞÜ

Başvuru sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu’ndan E-29833736-110.07.07-67618 sayılı yazı ile anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği bildirildi.

Kaynak: KAP

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