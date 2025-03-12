Boş Arazide 3 Kişi Baygın Bulundu

DEVRIYE POLIS EKIBI TARAFINDAN FARK EDILDI

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yer alan Saraybosna Mahallesi’nde devriye görevi yürüten polis ekibi, bir arazide uzun süre bekleyen bir aracı fark etti. Aracın etrafında hareketsiz duran dört kişi gören polis, durumu yetkililere bildirdi ve sağlık ekibi gönderilmesini istedi.

OLAY YERİNDE BİR KİŞİNİN HAYATI KAYBETTI

Yapılan incelemeler sonucunda olay yerinde bulunan E.B, R.Ç. ve A.B. sağlık ekiplerinin müdahalesiyle duruma geri döndü. Ancak Ahmet Ş’nin (33) yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet Ş’nin cenazesi, detaylı incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen E.B, R.Ç. ve A.B. gözaltına alındı.