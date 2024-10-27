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Boş Araziler İçin Tespit Süreci Başlıyor!

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TARIM ARAZİLERİNİN YATIRIM AMAÇLI KİRAYA VERİLMESİ

Vatandaşlar, paralarının değerini korumak amacıyla tarla ve arsa yatırımlarına yönelmeye başlıyor. 2023 yılında gayrimenkul dışı yatırımlarda rekor seviyelere ulaşılırken, Bakanlık bu konuda harekete geçti. Yatırım için edinilen tarım arazilerinin işlenmemesi, bir süre gündemde kalmıştı; ancak bakanlık, Resmi Gazete’de işlenmeyen tarım arazilerinin tarımsal amaçla kiraya verilmesine dair karar aldığını duyurdu.

ARAZİ TESPİTİ 2025’TE BAŞLAYACAK

Peki, işlenmeyen arazilerin tespit süreci ne zaman başlayacak? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yatırım amaçlı edinilen tarım arazileri ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Miras da dahil olmak üzere herhangi bir nedenle iki sene boyunca araziyi boş tutmak senin hakkın değil. Köy halkı öncelikli olacak şekilde, elektronik ihaleyle ve muhammen bedeliyle bir yıllığına kiralanacak ve kira bedeli arazi sahiplerinin hesabına aktarılacak.” Yumaklı, bu tür arazilerin toplam arazinin yüzde 10’undan fazlasını kapsadığını ve bu arazilerin boş kalmaması için komisyonlar tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda 5 Nisan 2025 tarihi itibarıyla tespit edileceğini belirtti.

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