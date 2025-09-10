Boşanan Kadınlar İçin 300 Gün Yasağı Kaldırıldı

TÜRK MEDENİ KANUNU’NDAKİ HUKUKİ ENGEL

Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesi, boşanan kadınların olası gebelik durumları dolayısıyla 300 gün boyunca yeni bir evlilik yapmalarını engelliyor. Bu durum, İstanbul 8. Aile Mahkemesi tarafından iptal edilmesi için talep edildi. Başvuruda, bekleme süresinin kadın ve erkek eşitliğine ters düştüğü ve aile kurma hakkını gereksiz yere kısıtladığı ifade edildi.

Yüksek Mahkeme, başvuruyu esastan incelese de talep, oy çokluğuyla reddedildi. Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı ise ilerleyen günlerde kaleme alınacak. Bu durum, boşanma sonrası kadınların hakları ve aile kurma özgürlükleri konusunda tartışmalara yol açabilecek bir konu olarak öne çıkıyor.