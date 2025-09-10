Boşanan Kadınlar İçin 300 Gün Yasağı Kalktı. AYM’den Kritik Karar Verildi

BOŞANMA SONRASI BEKLEME SÜRESİ

Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesine göre, bir kadının boşanmasının ardından 300 gün geçmeden yeniden evlenmesi mümkün olmuyor. Ancak bu durum erkekler için geçerli değil ve herhangi bir süre kısıtlaması bulunmuyor. İstanbul 8. Aile Mahkemesi, bir davada bu düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğu düşüncesine vardı ve konuyu Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) iletti. Başvuruda, “bekleme süresinin yalnızca kadınlara özgü tutulmasının kadın-erkek eşitliğini zedelediği, özel hayat ve aile kurma hakkını gereksiz şekilde kısıtladığı” ifade edildi.

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN İLGİSİ

AYM Genel Kurulu, bugünkü toplantısında başvuruyu ele aldı. İtiraz oy çokluğu ile reddedildi. Mahkeme, eğer iptal kararı çıkmış olsaydı kadınların boşandıktan sonra 300 gün bekleme şartının kalkacağını ve erkekler gibi hemen yeniden evlenebileceğini belirtti.

132. MADDEDE NELER VAR?

Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesi, boşanma ya da eşin ölümü sonrasında kadınların yeniden evlenebilmesi için 300 gün beklemesini öngörüyor. Mevcut düzenlemeye göre, bir kadın boşanmasının ardından bu süreyi beklemek zorunda. Fakat doğum ile sürenin sona ermesi, gebelik bulunmadığının sağlık raporuyla kanıtlanması veya boşanan eşlerin tekrar evlenmek istemeleri durumlarında mahkeme kararıyla bu süre kaldırılabiliyor. Hükmün amacı, soybağında karışıklığın önlenmesi olarak gösteriliyor. 132. maddede, “Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.” şeklinde ifadeler yer alıyor.