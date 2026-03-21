Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Şahıs Yakalandı

İlk paragraf

Oğuzlar köyünde meydana gelen olayda, H.E.Y. (46), boşanma sürecindeki eşi G.Y. (35) ile ablası B.Ç’ye (46), annelerinin mezarını ziyaret ettikleri esnada av tüfeğiyle ateş açarak olay yerinden kaçtı. Olaya dair yapılan ihbar üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi.

KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ, KARDEŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonucunda, G.Y.’nin yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Ağır şekilde yaralanan B.Ç, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil tedavi altına alındı. Olayın faili H.E.Y., jandarma tarafından kısa sürede yakalandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

