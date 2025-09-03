Bosna Hersek’te 7 Bin 580 Kayıp

BALKANLAR’DA SOYKIRIMIN İzleri

Balkanlar, 1990’lı yıllarda ciddi bir soykırıma sahne oldu. Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü, kuruluşunun 20. yılı dolayısıyla Bosna Savaşı sırasında kaybolan bireylerle ilgili yapılan çalışmaları basın toplantısında kamuoyuna duyurdu.

KAYIPLARIN PEŞİNDEKİ MÜCADELE BİTMEK ÜZERE

Toplantıda konuşan Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Sevlid Hurtic, kayıp kişilerle ilgili süreçlerini 2-3 yıl içinde sonlandırmak istediklerini belirtti. Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Direktörler Kurulu Başkanı Nikola Perisic, kurumun kayıp bireylerin aranmasında başarılı çalışmalar yaptığını ifade etti.

KAYIP SAYISI HENÜZ YÜKSEK

Perisic, enstitünün etnik, ulusal, ırksal, cinsiyet, sosyal veya başka herhangi bir ayrım gözetmeden kayıp cenazelerini ailelere teslim etmeye devam ettiğini vurguladı. “Halen 7 bin 580 kişi kayıp. Bunların çoğu en zor vakalar çünkü failler izleri yok etmeye çalıştı. Aradan geçen zaman, tanıkların ve yakın akrabaların ölümleri, bu süreçte işimizi zorlaştırdı.” şeklinde konuştu. Ayrıca toplantıda, toplu mezarları bilenlerin yetkililere bildirmesi gerektiği de vurgulandı.

BOSNA SAVAŞI’NIN KÖKENLERİ

Bosna Savaşı, 1 Mart 1992 tarihinde başladı ve 14 Aralık 1995’e kadar sürdü. Sırp meclisi, 21 Aralık 1991’de Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti’nin kurulmasına yönelik kararı aldı. 9 Ocak 1992’de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi. Bosna Hersek’in 29 Şubat – 1 Mart 1992 tarihlerindeki referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter güçler, Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik uygulamaya koyuldu. Bu savaşta 100 binden fazla kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 2 milyon insan göç etmek zorunda kaldı.