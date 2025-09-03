Bosna Hersek’te 7 bin 580 kişi kayıp

BALKANLAR’DA SOYKIRIMIN GÖLGESİ

Balkanlar, 1990’lı yıllarda büyük bir soykırıma tanıklık etti. Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü’nün kuruluşunun 20. yılı vesilesiyle düzenlenen basın toplantısında, Bosna Savaşı sırasında kaybolan kişilerle ilgili yürütülen çalışmalar paylaşıldı.

KAYIPLARI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Toplantıda yer alan Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Sevlid Hurtic, kayıp kişilerle ilgili çalışmaları 2-3 yıl içinde tamamlamak istediklerini dile getirdi. Kayıp Kişiler Enstitüsü Direktörler Kurulu Başkanı Nikola Perisic ise, enstitünün Bosna Hersek genelinde kayıp kişileri aramada etkili işlevler yerine getirdiğini belirtti.

Perisic, enstitünün etnik, ulusal, ırksal, cinsiyet, sosyal ya da başka herhangi bir ayrım yapmaksızın kayıpların cenazelerini ailelerine ulaştırma misyonunu sürdürdüğünü ifade etti; “Halen 7 bin 580 kişi kayıp. Bunların büyük bir kısmı en zor vakalar çünkü failler izleri yok etmeye gayret etti. Zamanın geçmesi, tanıkların ve yakın akrabaların vefatı, süreç içinde işimizi zorlaştırıyor.” dedi. Ayrıca, toplu mezarların yerlerini bilenlerin bunu yetkililere bildirmeleri gerektiği vurgulandı.

BOSNA SAVAŞI’NIN ZİLİ

Bosna Savaşı, 1 Mart 1992’de başlayarak 14 Aralık 1995’e kadar sürdü. Sırp meclisi, 21 Aralık 1991’de Yugoslavya içinde federal bir yapı olarak Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti’nin kurulmasını ve Krajina Sırp Cumhuriyeti’nin tanınmasını karara bağladı. Bu kararın ardından, 9 Ocak 1992’de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi. Bosna Hersek, 29 Şubat – 1 Mart 1992’de gerçekleştirilen referandum sonucunda bağımsızlığını ilan ettikten sonra Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter gruplar, Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik başlattı. 14 Aralık 1995’e kadar süren bu savaşta 100 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.