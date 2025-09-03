Bosna Hersek’te Halen 7 Bin Kayıp

BALKANLAR’DA SOYKIRIM VE KAYIPLAR İLE İLGİLİ SON DURUM

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü, kuruluşunun 20. yılı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında Bosna Savaşı sırasında kaybolan bireylerle ilgili güncel durum hakkında bilgi verdi. Bu toplantıda, kayıpların bulunmasına yönelik sürdürülen çalışmalar detaylandırıldı.

KAYIP KİŞİLERİN DURUMU VE ÇALIŞMALAR

Toplantıda açıklamalarda bulunan Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Sevlid Hurtic, kayıp kişilere ilişkin süreci 2-3 yıl içinde tamamlamak istediklerini aktardı. Kayıp Kişiler Enstitüsü Direktörler Kurulu Başkanı Nikola Perisic, kurumun Bosna Hersek genelinde kayıpları bulma konusunda etkin çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. Perisic, “Halen 7 bin 580 kişi kayıp. Bunların çoğu en zor vakalar çünkü failler izleri yok etmeye çalıştı. Aradan geçen zaman, tanıkların ve yakın akrabaların ölümleri, bu süreçte işimizi zorlaştırdı” diye belirtti. Ayrıca, toplu mezarların yerlerini bilenlerden bu bilgileri yetkililere bildirmeleri talep edildi.

BOSNA SAVAŞI’NIN TARİHİ VE SONUCU

Bosna Savaşı, 1 Mart 1992’de başlamış ve 14 Aralık 1995’e kadar sürmüştür. 21 Aralık 1991’de Sırp meclisi, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti’nin kurulmasını öngören bir karar aldı. Bu karar doğrultusunda, 9 Ocak 1992’de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi. Bosna Hersek, 29 Şubat-1 Mart 1992’de gerçekleştirilen referandumla bağımsızlığını ilan ettikten sonra, Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter birlikler, Müslüman Boşnaklara karşı bir etnik temizleme sürecine girdi. Bu çatışmalar sonucunda 100 binden fazla insan yaşamını yitirdi ve yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi.