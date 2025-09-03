Bosna Hersek’te Halen Kayıp 7 Bin!

KAYIPLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Balkanlar, 1990’lı yıllarda yaşanan soykırıma sahne oldu. Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü’nün 20. yıl dönümü dolayısıyla, Bosna Savaşı’nda kaybolmuş kişilerle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında basın toplantısı düzenlendi. Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Sevlid Hurtic, kayıp şahıslarla ilgili sürecin 2-3 yıl içinde tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Kayıp Kişiler Enstitüsü Direktörler Kurulu Başkanı Nikola Perisic de, Bosna Hersek genelinde kayıpları bulmak için kurumun önemli çalışmalar yaptığını ifade etti.

KAYIP İSTATİSTİKLERİ VE SORUNLAR

Perisic, enstitünün etnik, ulusal, ırksal, cinsiyet, sosyal ya da başka herhangi bir ayrım yapmadan kayıpların cenazelerini ailelerine teslim etme misyonunu sürdürdüğünü belirtti. “Halen 7 bin 580 kişi kayıp. Bunların çoğu en zor vakalar çünkü failler izleri yok etmeye çalıştı. Aradan geçen zaman, tanıkların ve yakın akrabaların ölümleri bu süreçte işimizi zorlaştırdı.” ifadelerini kullandı. Toplantıda ayrıca, toplu mezarların yerlerini bilenlerin bunu yetkililere bildirmesi gerektiği vurgulandı.

BOSNA SAVAŞI’NIN TARİHİ SÜRECİ

1 Mart 1992’de başlayan Bosna Savaşı, 14 Aralık 1995’e kadar sürdü. Sırp meclisi, 21 Aralık 1991’de Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti’nin kurulmasını ve Krajina Sırp Cumhuriyeti’nin tanınmasını içeren bir karar aldı. Bu karar çerçevesinde, 9 Ocak 1992’de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi. Bosna Hersek’in 29 Şubat-1 Mart 1992’de düzenlenen referandumla bağımsızlığını kazanmasının ardından, Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter gruplar, Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik uygulamaya başladı. 14 Aralık 1995’e kadar süren bu savaşta, 100 binden fazla insan yaşamını yitirirken, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.