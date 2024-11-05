“Bosna Hersek’ten Edin Dzeko Daveti”

FUTBOLCULARIN DAVETİ

Süper Lig’de forma giyen Fenerbahçeli Edin Dzeko ile Kasımpaşalı Haris Hajradinovic, Bosna Hersek Milli Takımı’na davet edildi. Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergej Barbarez, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup’ta Almanya ve Hollanda ile oynanacak maçların aday kadrosunu kamuoyuna duyurdu.

Başkent Saraybosna’da bir basın toplantısı düzenleyen Barbarez, 26 kişilik aday kadroda, Fenerbahçe’den Dzeko ve Kasımpaşa’dan Hajradinovic’in de yer aldığını belirtti. Bosna Hersek, 16 Kasım’da Almanya ile deplasmanda karşılaşacak. 19 Kasım’da ise Hollanda’yı evinde ağırlayacak. Barbarez’in açıkladığı aday kadrodaki diğer isimler ise şöyle listelendi: Kaleciler; Martin Zlomislic (Rijeka), Nikola Vasilj (St. Pauli), Osman Hadzikic (Velez). Defans oyuncuları; Sead Kolasinac (Atalanta), Stjepan Radeljic (Rijeka), Adrian Leon Barisic (Basel), Nikola Katic (Zürih), Ermin Bicakcic (Eintracht Braunschweig), Dzenis Burnic (Karlsruher), Nihad Mujakic (Partizan), Jusuf Gazibegovic (Sturm Graz), Amar Dedic (Salzburg), Nail Omerovic (Osijek).