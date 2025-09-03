Bosna Savaşında 7 Bin 580 Kayıp

BALKANLAR’DA SOYKIRIM SÜRECİ

90’lı yıllarda Balkanlar, bir soykırıma tanıklık etti. Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü’nün kuruluşunun 20. yılı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, Bosna Savaşı sırasında kaybolan kişilere dair yürütülen çalışmalar detaylandırıldı.

KAYIP KİŞİLER İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Basın toplantısında konuşan Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Sevlid Hurtic, kayıp kişilerin durumunu 2-3 yıl içerisinde tamamlamak istediklerini ifade etti. Ayrıca, Kayıp Kişiler Enstitüsü Direktörler Kurulu Başkanı Nikola Perisic, Bosna Hersek genelinde kayıp kişilerin aranması için kurumun önemli işler başardığını belirtti.

KAYIP SAYISI HÂLÂ YÜKSEK

Perisic, enstitünün etnik, ulusal, ırksal, cinsiyet, sosyal veya başka bir ayrım olmaksızın kayıpların cenazelerini ailelerine ulaştırma misyonunu sürdürdüğünü dile getirerek, “Hâlâ 7 bin 580 kişi kayıp. Bunların çoğu en zor vakalar çünkü failler izleri yok etmeye çalıştı. Geçen zaman, tanıkların ve yakın akrabaların ölümleri, işimizi zorlaştırdı.” şeklinde konuştu. Toplantıda, toplu mezarların yerlerini bilenlerin bu bilgileri yetkililere iletmeleri de talep edildi.

BOSNA SAVAŞI’NA DAİR TARİHÇE

1 Mart 1992’de başlayan Bosna Savaşı, 14 Aralık 1995’e kadar sürdü. Sırp meclisi, 21 Aralık 1991’de Yugoslavya içinde Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti’nin kurulması ve Krajina Sırp Cumhuriyeti’nin tanınması yönünde karar aldı. Bu karar doğrultusunda, 9 Ocak 1992’de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi. Bosna Hersek’in 29 Şubat – 1 Mart 1992’de yapılan referandumla bağımsızlığını açıklamasının ardından, Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter birlikleri, Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik harekâtı başlattı. 14 Aralık 1995’e kadar süren Bosna Savaşı’nda 100 binden fazla insan hayatını kaybetti ve yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.