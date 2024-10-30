Botoksun Yaratıcısı Anlatıyor: 76 Yaşındayım

BOTOKS TEDAVİSİNİN YENİ DÖNEMİ

Dr. Jean Carruthers, botoks tedavisi ile 1987 yılında tanıştı. Vancouver’de yaşayan göz doktoru olan Jean, göz seğirmesi rahatsızlığından muzdarip bir hastasına bölgeye enjeksiyon yaparak yardımcı olmayı hedefliyordu. Bu tedavi sonrasında hastası, yapılan işlemin kendisine “güzel bir ifade” kazandırdığını belirtti. O dönemde mevcut dolgu maddelerinin dayanıklı olmadığı ve acı verici olduğu biliniyordu. Tedavi amaçlı hastalarına, kendi vücutlarından alınan işlenmiş yağ gibi maddeler kullanılıyordu. Jean, bu tedavi sonrasında kaş çatma çizgileri için yeni bir formül keşfetti. Geçtiğimiz ağustos ayında hayatını kaybeden 79 yaşındaki eşi Alastair Carruthers, dermatoloji alanında uzman bir doktordu. 76 yaşındaki Jean Carruthers ise botoks ile desteklediği pürüzsüz görünümü ile 15 yaş daha genç göründüğünü ifade ediyor.

FDA ONAYLARI VE KÜRESEL UYGULAMALAR

Botoks, ilk kez 1989 yılında blefarospazm tedavisi için FDA tarafından onay aldı. İlacın hakları 1991’de satıldı ve yeni distribütör Allergan, ertesi yıl ilacı Botox olarak yeniden markalaştırdı. 2002’de kozmetik alanında kullanım için onay aldı. İngiliz Estetik Plastik Cerrahlar Birliği, 2023’te İngiltere’de 900 bin botoks uygulaması yapıldığını duyururken, küresel ölçekte 8.8 milyondan fazla uygulamanın gerçekleştirildiğini aktarıyor. Botoks uygulamaları sadece yüz ile sınırlı kalmayıp; ellerin terlemesi, migren ve ayak ağrısı gibi sorunlar için de tercih ediliyor. Ayrıca saç dökülmesini azaltma özelliği ile de dikkat çekiyor.