‘Boyasız Binalar, 2 Yılda Çürüdü’

DEPREMLERİN ETKİLERİ VE BİNA KORUMANIN ÖNEMİ

Depremler sonrası ayakta kalmayı başaramayan binalar sıkça gündeme gelirken, gözden kaçan önemli bir konu uzmanlar tarafından tekrar hatırlatıldı. Boyasız ve sıvasız binalar, kısa sürede içten çürümeye başlayabiliyor. İTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Akkaya, yapıları korumada ilk savunma hattının dış cephe boyası ve sıva olduğunu belirtiyor.

Boya ve Sıvanın Önemi

Her bina, bir meyve gibi dış etkilere karşı bir korumaya ihtiyaç duyuyor. Sıva ve boya, bu koruma kabuğunu oluşturuyor. Akkaya’ya göre: “Sıva fiziksel darbelere karşı bariyerdir. Boya ise karbonatlaşmayı ve su sızıntılarını engelleyerek donatıyı korur.”

Boyasız Binalarda Alarm Süresi

Binaların dış cepheleri boyasız kaldıklarında, çevresel etkilerle birlikte beton karbonatlaşmaya başlıyor. Bu durum, çelik donatının zamanla paslanmasına yol açıyor. Paslanan donatılar genişleyerek betonu içten çatlatabiliyor.