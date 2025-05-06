“Boyasız Binalar Çürümeye Başlıyor.”

DEPREMLERDEN SONRA BİNALAR VE BOYA-SIVA ÖNEMİ

Depremlerin ardından ayakta kalmayan yapılar sık sık tartışılıyor. Ancak, bu konuyla ilgili önemli bir detay uzmanlar tarafından vurgulanıyor: boyasız ve sıvasız binalar hızla içten içe çürümeye başlıyor. İTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Akkaya, yapıların korunmasında ilk savunma hattının dış cephe boyası ve sıva olduğunu belirtiyor.

BOYA VE SIVA BİNALAR İÇİN NEDEN GEREKEN BİR KONU

Her bina, tıpkı bir meyve gibi dış etkilere karşı korunmaya ihtiyaç duyuyor. Sıva ve boya, bu korunmanın kabuğunu oluşturuyor. Akkaya’ya göre: “Sıva fiziksel darbelere karşı bariyerdir. Boya ise karbonatlaşmayı ve su sızıntılarını engelleyerek donatıyı korur.”

BİNANIN BOYASIZ KALMASI ALARM VERİYOR

Eğer binaların dış cepheleri iki yıl boyunca boyasız kalırsa, çevresel etkilerle birlikte beton karbonatlaşmaya başlıyor. Bu durum, çelik donatının zamanla paslanmasına yol açabiliyor. Paslanan donatılar genişleyerek betonu içten çatlatıyor.