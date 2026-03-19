Brent Petrol Fiyatları Orta Doğu Tansiyonuna Bağlı Dalgalanıyor

Orta Doğu’daki belirsizlik, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaları devam ettiriyor. İran’ın güney kesiminde yer alan Güney Pars doğal gaz sahasındaki rafinerilere yönelik saldırılar ve akabindeki karşı hamleler piyasalarda sert fiyat hareketlerine neden oldu.

İRAN’IN KARŞI HAREKETLERİ BASKIYI ARTIRIYOR

İran yönetimi, enerji altyapısının yeniden saldırıya uğraması durumunda “sıfır kısıtlama” ile yanıt verileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu durum, Katar ve Kuveyt dahil bölgedeki diğer enerji tesislerine yönelik saldırılar ile tansiyonu artırdı.

TRUMP’IN MESAJLARI FİYATLARA ETKİ ETTİ

Fiyatlardaki artış, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı açıklamalar sonrasında kısmen gerileme gösterdi. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya İran’ın petrol ve doğalgaz altyapısının hedef alınmaması konusunda çağrıda bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, ABD Hazine Bakanı, küresel arzı artırmak ve fiyatları düşürmek amacıyla açık denizde tankerlerde tutulan İran petrolüne yönelik yaptırımların hafifletilebileceğini belirtti.