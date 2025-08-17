Spor

Brest Ve Lille Beraberlik Sağladı

brest-ve-lille-beraberlik-sagladi

FRANCIS-LE BLE STADYUMU’NDA İLK MAÇ

Ligue 1’in açılış haftasında Brest ile Lille, Francis-Le Ble Stadyumu’nda mücadele etti. Konuk ekip Lille, maçın başlama düdüğü ile birlikte hızlı bir oyun sergileyerek 11. dakikada tecrübeli golcü Olivier Giroud ile öne geçti. Ardından 26. dakikada Hakon Haraldsson’un golü ile Lille skoru 2-0’a taşıdı. Ev sahibi takım ise 34. dakikada Kamory Doumbia ile farkı tek gole indirdi ve ilk yarı 2-1’lik sonuçla sona erdi.

BREST‘TEN HIZLI DÖNÜŞ

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Brest oldu. Doumbia, tahminler doğrultusunda yine sahneye çıkarak eşitliği sağladı. Lille, 66. dakikada Ngal’ayel Mukau ile yeniden öne geçse de, 75. dakikada Julien Le Cardinal’ın attığı gol ile mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

BERKE ÖZER İLK MAÇINDA

Karşılaşmada Lille’in Eyüpspor’dan transfer ettiği Berke Özer, yeni takımında ilk maçına ilk 11’de başladı. Milli kaleci, bu mücadelenin sonucunda kalesinde 3 gol gördü.

ÖNEMLİ

Gündem

Anız Yakmak, Toprağı Olumsuz Etkiliyor

Trakya Üniversitesi'nden Doç. Dr. Musa Uludağ, anız yakmanın tarım arazilerini ve ekosistemi ciddi şekilde tehlikeye attığını ifade etti.
Ekonomi

Okul Alışverişinde Dikkatli Olunmalıdır!

Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim yılı öncesinde kırtasiye ürünleri ve okul eşyalarına yönelik denetimlerini artırdı. Tüketicilerin dikkat etmeleri gereken noktalar arasında CE işareti yer alıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.