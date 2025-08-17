Brest Ve Lille Beraberlik Sağladı

FRANCIS-LE BLE STADYUMU’NDA İLK MAÇ

Ligue 1’in açılış haftasında Brest ile Lille, Francis-Le Ble Stadyumu’nda mücadele etti. Konuk ekip Lille, maçın başlama düdüğü ile birlikte hızlı bir oyun sergileyerek 11. dakikada tecrübeli golcü Olivier Giroud ile öne geçti. Ardından 26. dakikada Hakon Haraldsson’un golü ile Lille skoru 2-0’a taşıdı. Ev sahibi takım ise 34. dakikada Kamory Doumbia ile farkı tek gole indirdi ve ilk yarı 2-1’lik sonuçla sona erdi.

BREST‘TEN HIZLI DÖNÜŞ

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Brest oldu. Doumbia, tahminler doğrultusunda yine sahneye çıkarak eşitliği sağladı. Lille, 66. dakikada Ngal’ayel Mukau ile yeniden öne geçse de, 75. dakikada Julien Le Cardinal’ın attığı gol ile mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

BERKE ÖZER İLK MAÇINDA

Karşılaşmada Lille’in Eyüpspor’dan transfer ettiği Berke Özer, yeni takımında ilk maçına ilk 11’de başladı. Milli kaleci, bu mücadelenin sonucunda kalesinde 3 gol gördü.