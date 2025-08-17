Brest ve Lille Berke Özer ile berabere

BREST İLE LILLE’İN KARŞILAŞMASI

Ligue 1’in açılış haftasında, Francis-Le Ble Stadyumu’nda Brest ile Lille karşı karşıya geldi. Maçın başlama düdüğünün ardından hızlı davranan Lille, tecrübeli golcü Olivier Giroud’un 11. dakikada attığı golle öne geçti. Daha sonra 26. dakikada Hakon Haraldsson’un da ağları sarsmasıyla Lille, durumu 2-0 yaptı. Ancak ev sahibi Brest, 34. dakikada Kamory Doumbia ile farkı 1’e indirdi ve ilk yarı 2-1’lik skorla tamamlandı.

İKİNCİ YARI ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Brest oldu. Doumbia, maçın başlama düdüğünden kısa bir süre sonra tekrar gol atarak eşitliği sağladı. Lille, 66. dakikada Ngal’ayel Mukau ile yeniden öne geçmeyi başarsa da, 75. dakikada Julien Le Cardinal’in attığı golle karşılaşma 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

BERKE ÖZER’İN İLK MAÇI

Maçta Lille’in Eyüpspor’dan transfer ettiği Berke Özer, ilk 11’de sahaya çıktı. Yeni takımında ilk kez forma giyen milli kaleci, bu önemli maçta kalesinde 3 gol gördü.