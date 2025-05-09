Brezilya’da Eşini Zehirleyerek Öldürdü

OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ VE İHBAR

Brezilya’da yaşayan 37 yaşındaki pilates eğitmeni Larissa Rodrigues, evinde hareketsiz bir şekilde bulundu. Yakınlarının yaptığı ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili olarak derhal bir soruşturma başlatıldı. Elde edilen adli tıp raporları, Rodrigues’in vücudunda “chumbinho” adı verilen yasa dışı ve ölümcül bir tarım ilacının tespit edildiğini ortaya koydu.

KAYINVALİDE ŞÜPHELİSİ

Polis, genç kadının kayınvalidesi tarafından zehirlendiği düşüncesinde. Ancak yapılan araştırmalar, dikkatleri Rodrigues’in eşi Luiz Garnica’ya çevirdi. İddialara göre, Rodrigues eşinin yaklaşık 18 aydır başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenmiş ve boşanma hazırlıklarına başlamıştı. Garnica, eşini baygın halde bulduğunu ve müdahale ettikten sonra sağlık ekiplerini çağırdığını savunuyor. Ancak olay yerinde yapılan temizlik ve Garnica’nın çelişkili ifadeleri, bu durumu sorgulayıcı hale getirdi.

TUTUKLAMALAR VE GELİŞMELER

Soruşturma çerçevesinde, Rodrigues’in annesi ve oğlu, cinayetten kısa bir süre önce zehir temin etmeye çalıştıkları iddiasıyla tutuklandı. İkili, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetse de cezaevine gönderildi. Olayın gelişmeleri takip ediliyor.