Brezilya’da Kripto Para ile Maaş Tasarısı

BİR YENİ YASA TASARISI MECLİSTE

Brezilya’da çalışanların maaşlarının Bitcoin ve diğer kripto paralar ile alınabilmesini sağlayacak bir yasa tasarısı meclise sunuldu. Federal milletvekili Luiz Philippe de Orleans Bragança tarafından hazırlanan bu tasarı, maaşların bir kısmının kripto paralarla ödenmesine olanak tanırken, maaşın en az yüzde 50’sinin Brezilya reali cinsinden ödenmesini zorunlu kılıyor.

Yasa tasarısı, işverenlerin çalışanlarının maaşlarını tamamen kripto paralarla ödemelerini yasaklıyor. Bununla birlikte, bağımsız çalışanların belirli sözleşme koşulları altında maaşlarını tamamen kripto para ile alabilecekleri belirtiliyor. Ayrıca, yurt dışından gelen çalışanlar için de özel düzenlemelerin yapılacağı ifade ediliyor. Kripto para ile yapılacak ödemelerde döviz kuru ise Brezilya Merkez Bankası tarafından yetkilendirilmiş bir kurum aracılığıyla belirleniyor.

Bu yasa tasarısı, Japonya, İsviçre ve Portekiz gibi ülkelerdeki başarılı kripto maaş sistemlerinden ilham alıyor. Özellikle Japonya ve Portekiz’deki esnek düzenlemeler, kripto varlıkların kullanımını artırırken, El Salvador 2021 yılında Bitcoin’i yasal bir ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olmuştu.