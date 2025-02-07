Brezilya’da Küçük Uçak Yola Düştü

UÇAĞIN DÜŞÜŞÜ VE KURBANLAR

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde meydana gelen kazada küçük bir uçak caddeye düştü. İlk eldeki verilere göre, parçalanmış uçaktan iki kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Uçağın, cadde üzerinde bulunan araçların üstüne düştüğü öğrenildi. Yapılan incelemeler ile birlikte, uçak caddede bir otobüse çarptı. İtfaiye sözcüsü yerel medyaya yaptığı açıklamada, uçaktan iki kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını belirtiyor.

AÇIKLAMALAR VE KURBAN SAYISI

Yetkililer, can kaybının artmasından endişe duyarak otobüste yolcu olmamasının büyük bir felaketin önüne geçtiğini ifade ediyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, olay yerinde büyük bir yangın çıktığı görüldü. Yerel medya, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yönlendirildiğini duyurdu. Tanıkların verdiği bilgilere göre, büyük bir patlama sesinin ardından bölgeden yükselen siyah duman bulutu görüldü.

UÇAK MODELİ VE KAPASİTESİ

Yerel saatle 07:20 civarında düşen uçağın modelinin King Air F90 olduğu belirlenirken, bu küçük uçağın sekiz yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğu öğrenildi. Ancak, uçakta kaç kişinin bulunduğuna dair kesin bir bilgi yok.

DÜŞÜŞ NEDENİ VE SÜREÇ

Brezilya medyası, uçağın acil iniş yapmaya çalıştığı sırada düştüğünü iddia ediyor fakat düşüş nedenine dair bir bilgi mevcut değil. Polis ve Brezilya Hava Kuvvetleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattığını açıkladı. Sao Paulo Kamu Güvenliği Bakanı Guilherme Derrite, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kazaya çok sayıda ekibin müdahale ettiğini bildirdi. Ayrıca, kazanın ardından bölge üzerindeki hava sahasının kapatıldığı da duyuruldu.