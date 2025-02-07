Brezilya’da Uçak Caddede Araçların Üzerine Düştü

KAZA BAŞLANGICI

Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde küçük bir uçak, yoğun bir caddede parke araçların üzerine düştü. King Air F90 model uçak, havalandıktan yalnızca beş dakika sonra acil iniş yapmaya çalıştığı sırada bu talihsiz kaza gerçekleşti.

YANGIN VE MÜDAHALE

Kaza sonrasında yangın çıktığı bilgisi geldi. İlk belirlemelere göre uçağın, cadde üzerindeki bir otobüse çarptığı bildiriliyor. Televizyon yayınlarında, kazanın ardından alev aldığı ve büyük bir itfaiye müdahalesinin gerektiği gözlemleniyor. Olay yerine yedi itfaiye aracının sevk edildiği belirtildi.

KAZADA YAŞANAN KAYIPLAR

Parçalanmış uçaktan, ilk belirlemelere göre iki kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Uçağın çarptığı otobüsün sürücüsüyle birlikte altı kişi de yaralandı. İtfaiye ekipleri, yerel medyaya yapmış oldukları açıklamada otobüste kaza anında yolcu bulunmadığını aktardı. Ayrıca, Brezilya havacılık yetkilileri, Sao Paulo’da meydana gelen kazanın sebebini araştırıyor; ön raporlar, kazanın teknik bir arızayla ilgili olabileceğini gösteriyor.

ÖNCEKİ CŞN KAZA

Bu olay, aralık ayının sonunda Brezilya’da yaşanan bir başka ölümcül havacılık kazasının hemen ardından geldi. Aralık ayında gerçekleşen kazada, on kişilik bir aileyi taşıyan küçük bir jet, ülkenin güneyindeki Gramado adlı turistik bölgeye düşmüş ve bu kazada uçaktaki tüm yolcular hayatını kaybetmiş, çevrede bulunan en az 17 kişi yaralanmıştı.