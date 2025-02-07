Brezilya’da Uçak Kalabalık Yere Düştü

UÇAK KAZASI BREZİLYA’DA MEYDANA GELDİ

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde, küçük bir uçak kalabalık bir caddenin üzerine düştü. King Air F90 model uçağın, havalandıktan sadece beş dakika sonra acil iniş yapmaya çalışırken bu talihsiz kazayı yaptığı bildirildi.

KAZANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

İlk belirlemelere göre, uçağın caddede bulunan bir otobüse çarptığı aktarılıyor. Televizyon yayınlarında ise kazanın hemen ardından bir yangının çıktığı gözlemleniyor. Olay yerine yedi itfaiye aracından oluşan büyük bir müdahale gerekti.

UÇAKTA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elde edilen ilk verilere göre, parçalanmış uçaktan iki kişinin cenazesi çıkarıldı. Uçağın çarptığı otobüsün şoförü de dahil olmak üzere altı kişinin yaralandığı bilgisi geldi. İtfaiye ekipleri, yerel medyaya yaptığı açıklamada kaza anında otobüste yolcu bulunmadığını belirtti. Brezilya havacılık otoriteleri, Sao Paulo’daki bu kazanın nedenini araştırmak üzere çalışmalarına devam ediyor; ön raporlar ise teknik bir arızayı ortaya koyuyor. Ayrıca, uçağın düştüğü caddede geniş bir alanda yangın çıktı.

BRİZİLYA’DAKİ ÖLÜMCÜL KAZALAR

Bu olay, aralık ayının sonlarında Brezilya’da gerçekleşen başka bir ölümcül havacılık kazasının ardından meydana geldi. Aralık ayında, on kişilik bir aileyi taşıyan küçük bir jet, ülkenin güneyindeki Gramado adlı turistik kasabaya düşmüştü. Bu kazada uçakta bulunan herkes hayatını kaybetmiş ve çevrede bulunan en az 17 kişi yaralanmıştı.