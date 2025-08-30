brezilya-da-volkswagen-e-30-m-dolar-ceza

BREZİLYA İŞ MAHKEMESİ’NDEN VW’YE KÖLE EMEĞİ CEZASI

Brezilya İş Mahkemesi, Volkswagen’in bir yan kuruluşu aracılığıyla Para eyaletinde bulunan bir çiftlikte, 1974-1986 döneminde yüzlerce işçiyi “aşağılayıcı” şartlara maruz bıraktığına dair suçlamaları kabul etti. Mahkeme belgelerine göre, yaklaşık 300 işçi ormanı temizlemek ve meraları hazırlamak amacıyla düzensiz sözleşmelerle işe alınmış, silahlı muhafızlar tarafından izlenmiş, güvencesiz yaşam koşullarında barınmak zorunda kalmış, yetersiz gıda almış ve borç esareti sistemi altında çiftlikte kalmaları sağlanmıştı. Bunun yanı sıra, çiftlikte sıtmaya yakalansen işçilere herhangi bir tıbbi müdahale yapılmamıştı.

Yargıç Otavio Bruno da Silva Ferreira, kararında sunulan kanıtların çiftliğin Volkswagen’e ait olduğunu ve orada bulunan koşulların köle emeğinin hukuki tanımına girdiğini ifade etti. Bu bağlamda, şirketin toplu manevi tazminat olarak yaklaşık 30 milyon dolar ödemesine hükmedildi. Çalışma Savcılığı yaptığı açıklamada, “Bu uygulamalar Brezilya’nın yakın tarihindeki en büyük köle emeği sömürüsü vakalarından birini oluşturmaktadır” diye belirtti.

VW, KARARI TEMYİZE GÖTÜRECEK

Volkswagen’in Brezilya ofisi ise karara dair yaptığı açıklamada, bu hükmün temyize taşınacağını duyurdu. Savcılık, 2019 yılında konuyla ilgili bir soruşturma başlattıktan sonra, ilerleyen soruşturmalar ve tanık ifadeleriyle birlikte 2024 yılında Volkswagen’i resmi olarak suçlamıştı.