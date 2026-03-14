Brezilya’da Yeni Dinozor Türü Keşfedildi

Brezilyalı bilim insanları, ülkede şimdiye kadar keşfedilen en büyük dinozor türlerinden biri olduğunu belirttikleri yeni bir türü ortaya çıkardı. “Dasosaurus tocantinensis” olarak adlandırılan bu devasa dinozor, bu ay yayımlanan bir araştırma ile bilim dünyasına tanıtıldı. Dinozora ait fosiller, 2021 yılında Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Maranhao eyaletindeki Davinopolis yakınlarında gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sırasında bulundu. Bulunan fosiller arasında yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğunda bir uyluk kemiği de yer alıyor. Bu kemik sayesinde bilim insanları, dinozorun yaklaşık 20 metre uzunluğa ulaşabileceğini hesapladı.

KEMİKLERİN BÜYÜKLÜĞÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Araştırma ekibinde yer alan Santa Maria Federal Üniversitesi’nden paleontolog Leonardo Kerber, kazı sırasında ortaya çıkan kemiklerin büyüklüğünün dikkat çekici olduğunu belirtti. Kerber, “Kazı ilerledikçe devasa kemiğin, yani femurun ortaya çıktığını gördük. Bu da dinozorun çok büyük olduğunu gösteriyor. Bugün biliyoruz ki Dasosaurus, Brezilya’da şimdiye kadar bulunan en büyük dinozorlar arasında yer alıyor.” dedi.

AVRUPA İLE AKRABALIK İLİŞKİSİ

Yapılan araştırmaya göre, yeni keşfedilen tür, İspanya’da tanımlanan “Garumbatitan morellensis” adlı dinozorun bilinen en yakın akrabası. Santa Maria Federal Üniversitesi’nin yaptığı açıklamada, bu dinozor soyunun kökeninin Avrupa’ya kadar uzandığı ifade ediliyor. Türün atalarının yaklaşık 130 milyon yıl önce, Atlantik Okyanusu tamamen oluşmadan önce Kuzey Afrika üzerinden Güney Amerika’ya göç etmiş olabileceği düşünülüyor. Bu bulgu, geçmişte Güney Amerika, Afrika ve Avrupa arasında kara bağlantılarının bulunduğu yönündeki bilimsel görüşü güçlendiren yeni bir kanıt olarak değerlendiriliyor.

İSİM COĞRAFİ KÖKENLİ

Yeni keşfedilen dinozor türünün ismi ise fosillerin bulunduğu bölgeye atıfta bulunuyor. “Dasosaurus tocantinensis” adı, bulunduğu bölgedeki Tocantins Nehri ve çevresindeki coğrafyadan esinlenerek verildi. Tocantins Nehri, fosil sahasına yakın olan önemli bir su yolu olarak tanımlanıyor.