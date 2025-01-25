Brezilya’da Yıldırım Yolcu Uçağını Vurdu

YILDIRIMIN UÇAĞA IsABETİ

Sao Paulo Guarulhos Uluslararası Havalimanı’nda (GRU), apronda bekleyen bir yolcu uçağına yıldırım isabet etti. British Airways’e ait Airbus A350-1041 model uçağın kuyruk kısmına birkaç kez çarpan yıldırım, yolcu Bernhard Warr tarafından kaydedildi. Warr, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Fırtına nedeniyle uçuşlar durmuştu. Pencereden dışarı bakarken havaalanının yakınında yıldırım düştüğünü gördüm. Bu yüzden biraz görüntü almaya gittim. Şanslıydım ve yıldırım tam önümde düştü!” şeklinde belirtti. Londra’daki Heathrow Uluslararası Havalimanı’na gitmek üzere bekleyen uçak, yıldırım çarpmasının ardından detaylı incelemeye alındı ve kalkışına izin verilmedi. Gerekli muayene ve bakım çalışmaları yapılan uçağın, yaklaşık 6 saat sonra uçuşa geçebildiği ifade edildi.

UÇAKLARDA YILDIRIM ÇARPMALARI

Uçuş esnasında ya da dururken uçaklara yıldırım çarpması, havacılıkta sıkça rastlanan olaylar arasında bulunuyor. Her bir uçağa ortalama yılda 1 kez yıldırım düşmesi gözlemleniyor. Uçaklar, yıldırım çarpmalarına göre özel olarak tasarlandıkları için bu durum sorun oluşturmuyor. Yıldırım çarpması anında, Faraday kafesi işlevi gören uçağın gövdesi, enerjinin havaya karışmasını sağlayarak uçak içine ve motorlarına zarar vermeden koruma sağlıyor. Ayrıca, uçak boyalarının antistatik özellikleri, elektrik yükünün uçak içine geçmesini önlüyor. Yakıt tankları ve diğer mekanizmalar da yıldırım çarpmalarına karşı korumalıdır. Yıldırım çarpması sonucu uçağın gövdesinde küçük çaplı zararlar meydana gelse de, içerisi açısından herhangi bir sorun yaratmıyor. Ancak, bu tür olaylarda da olduğu gibi, yıldırım çarpması sonrasında uçaklar uzun süren bir inceleme ve kontrolden geçtikten sonra uçuşa çıkabiliyor.

GEÇMİŞTEKİ YILDIRIM OLAYI

2024 yılının Ocak ayında, Türk Hava Yolları’nın TK-2408 sefer sayılı TC-JHK kuyruk tescilli uçağı, Antalya seferini yapmak üzere saat 09.25’te İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Bunun üzerine, uçağın pilotu İstanbul Havalimanı’na geri dönerek sorunsuz bir şekilde iniş sağladı.