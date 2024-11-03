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Spor

Brezilya’daki Yarışı Max Verstappen Kazandı

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YARIŞIN DETAYLARI

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde yer alan 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti’nde gerçekleştirilen yarış, toplamda 71 tur üzerinden yapılıyor. Yarışı birinci olarak tamamlayan Verstappen’in ardından ikinci sırayı Fransız pilot Estaban Ocon (Alpine) alırken, üçüncü sırayı ise başka bir Fransız pilot Pierre Gasly (Alpine) elde ediyor.

VERSTAPPEN’İN BAŞARISI

Bu sezon Formula 1’de düzenlenen yarışlarda Max Verstappen, 8 kez podyumun zirvesine çıkarak dikkate değer bir başarı sergiliyor. Lando Norris ve Charles Leclerc, üçer kez ilk üç sırayı elde ederken, Lewis Hamilton, Carlos Sainz ve Oscar Piastri ikişer kez podyuma çıkıyor. George Russell ise bir kez bu başarıyı yakalıyor.

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