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Brezilya, Paraguay’ı 1-0 yendi

Brezilya PARAGUAY MAÇINI KAZANDI

Brezilya ile Paraguay, 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri çerçevesinde 16. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Neo Quimica Arena’da gerçekleştirilen karşılaşmada Brezilya, 1-0’lık skorla galip geldi. Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı’nın Teknik Direktörü olarak görev yaptığı ilk maçında takıma zaferi getiren golü 44. dakikada Vinicius Junior attı.

Brezilya İLK 6’YI GARANTİLEDİ

Alınan bu sonuç sonrasında Brezilya, 25 puana ulaşarak üçüncü sıraya yerleşti. Elde edilen bu puanlarla matematiksel olarak ilk 6’ya girmeyi garantileyen Brezilya, 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkını elde etti. Öte yandan Paraguay, 24 puanda kalarak sıkıntılı bir durumda kaldı.

Sıradaki MAÇLAR BEKLENİYOR

Brezilya’nın bir sonraki mücadelesi, sahasında Şili ile olacak. Paraguay ise kendi evinde Ekvador’u konuk edecek. Bu maçların sonucunda her iki takımın da gruptaki konumu daha netleşecek.

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