Brezilya, Volkswagen’e 30 Milyon Dolar Ceza

BREZİLYA İŞ MAHKEMESİ’NDEN VW KARARI

Brezilya İş Mahkemesi, Volkswagen’in bir yan kuruluşu aracılığıyla Brezilya’nın Para eyaletindeki bir çiftlikte 1974-1986 yılları arasında yüzlerce işçiyi “aşağılayıcı” koşullarda çalıştırdığına dair suçlamaları kabul etti. Mahkeme tutanaklarına göre, yaklaşık 300 işçi, orman temizliği ve mera hazırlığı amacıyla düzensiz sözleşmelerle işe alınmış, silahlı muhafızlar tarafından izlenmiş ve güvencesiz barınma koşullarında yaşamaya zorlanmış. İşçiler, yetersiz gıda alımıyla karşı karşıya kalmış ve borç esareti sistemi nedeniyle çiftlikte kalmaya mecbur bırakılmıştı. Ayrıca, çiftlikte sıtmaya yakalanan işçilere herhangi bir tıbbi müdahale sağlanmadığı ortaya çıktı.

Yargıç Otavio Bruno da Silva Ferreira, kararında, ortaya konan kanıtların çiftliğin Volkswagen’e ait olduğunu ve burada yaşanan koşulların köle emeğinin yasal tanımına uygun olduğunu belirtti. Şirketin toplu manevi tazminat olarak yaklaşık 30 milyon dolar ödemesine hükmedildi. Çalışma Savcılığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu uygulamalar Brezilya’nın yakın tarihindeki en büyük köle emeği sömürüsü vakalarından birini oluşturmaktadır” şeklinde ifadelerde bulundu.

VOLKSWAGEN’DEN TEMYİZ AÇIKLAMASI

Volkswagen’in Brezilya merkezi, alınan kararın temyize götürüleceğini duyurdu. Savcılık, 2019 yılında konuyla ilgili bir soruşturma başlatarak, ilerleyen soruşturmalar ve tanık ifadeleri sonucunda 2024 yılında Volkswagen’e resmen suçlama yöneltmişti.