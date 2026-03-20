Brezilyalı Futbolcunun Talihsiz Sakatlığı Maçın Önüne Geçti

Brezilya Serie A’nın 7. haftasında Gremio, sahasında Vitoria’yı 2-0’lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Camutanga (k.k.) ve Amuzu kaydetti, ancak maçın hatırlanacak anı eski Trabzonsporlu Marlon’un yaşadığı sakatlık oldu.

Marlon’un sakatlığı, karşılaşmanın 75. dakikasında meydana geldi. Rakibiyle yaşadığı çarpışmanın ardından, Marlon’un ayağının üzerine ters düşmesi sonucu ciddi bir sakatlık yaşandı. Görüntülerde, acı çeken Marlon’un sağ ayak bileğinin kırıldığı gözler önüne serildi. Diğer oyuncular Marlon’un acısını paylaşırken, tüm stat ona destek verme konusunda kenetlendi.

Trabzonspor’da 2020-21 sezonunda kiralık olarak forma giyen Marlon Rodrigues Xavier, daha sonra Ankaragücü’nde de futbol oynamıştı.