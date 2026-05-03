Brezilyalı Turiste Aşırı Fiyat Uygulayan Berber Mühürlendi

İSTANBUL’DA “TURİST TARİFESİ” SKANDALI

İstanbul Haliç’teki bir berberde meydana gelen ve sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandıran “Turist tarifesi” olayıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Brezilyalı bir turistin saç kesimi için 400 TL’ye anlaştıktan sonra 7 bin 100 TL’lik bir fatura ile karşılaşmasının ardından Ticaret Bakanlığı, işletme hakkında denetim başlattı. Olayın ardından berber dükkanı kapatıldı.

HİZMET ÜCRETİNE KARŞILIK 7 BİN 100 TL TAHSİL EDİLDİ

Söz konusu olay, bir Brezilyalı turistin yaşadığı olayı cep telefonuyla kaydetmesiyle gündeme geldi. Dükkanın kapısında 400 TL yazmasına rağmen turistten toplam 7 bin 100 TL alındığı ortaya çıktı.

Turist, “10 Euro’luk hizmet için benden 133 Euro’dan fazla para aldınız. Bu dürüst değil” diyerek duruma oldukça tepki gösterdi ve kaydettiği görüntüler hızla sosyal medyada yayıldı.

“TURİSTTEN ALINAN AŞIRI ÜCRET” POLEMİĞİ

İşletme, yüksek ücretin saç kesimi dışında gerçekleştirilen ek işlemlerden kaynaklandığını iddia etti. Ancak, turist yalnızca saç kesimi talep ettiğini ve kendisine bilgi verilmeden ek işlemlerin uygulandığını belirtti.

Paylaşılan makbuzda, saç kesimi ve sakal için 400’er TL, wax ve burun bandı için 1000’er TL, yüz bakımı için 2 bin 300 TL ve saç bakımı için ise 2 bin TL talep edildiği göründü.

BAKANLIKTAN SERT TAVIR

Ticaret Bakanlığı, “fahiş fiyat uygulaması” ve “haksız ticari pratik” iddiaları üzerinde hızlı bir denetim başlattı. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, “Türkiye’nin güvenilir ticaret ortamına zarar verecek hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecek” şeklinde konuştu.