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Spor

Brighton, Liverpool’a Elendi: 3-2 Sonuç

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MAÇIN DETAYLARI

Ferdi Kadıoğlu’nun mücadelesindeki takımı Brighton, İngiltere Lig Kupası’nın Son 16 Turu’nda Liverpool’u ağırladı. Falmer Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmada, ev sahibi Brighton & Hove Albion, Liverpool’a 3-2 mağlup olarak turnuvadan elendi.

LIVERPOOL’UN GOLLERİ

Liverpool’a turu getiren goller, 46. dakikada Gakpo ve 63. dakikada yine Gakpo tarafından kaydedildi. Ayrıca, 85. dakikada Luis Diaz da ağları sarstı.

BRIGHTON’IN CEVABI

Brighton’ın iki golü ise, 81. dakikada Adingra ve 90. dakikada Lamptey’den geldi. Bu sonuçla Liverpool, bir üst tura geçmeyi başardı.

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