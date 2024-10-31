“Brooklyn Beckham Artık Evli Ve Mutlu”

BROOKLYN BECKHAM ARTIK EVLİ BİR ADAM

Bir zamanlar dünyanın en tanınmış bebeği olan Brooklyn Beckham, şimdi evli ve mutlu bir hayat süren kocaman bir adam olarak karşımıza çıkıyor.

BÜYÜK AŞKLAR 5 YILDIR DEVAM EDİYOR

David ve Victoria Beckham’ın 25 yaşındaki en büyük oğlu, 2022 yılında muhteşem bir düğünle ünlü oyuncu Nicola Peltz ile hayatını birleştirmişti. İkili arasında büyük aşk, tam beş yıl önce başladı. David ve Victoria Beckham’ın en büyük çocukları Brooklyn, anne ve babası kadar ünlü bir isim haline geldi.