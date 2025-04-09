BRSAN Bilanço Tarihinin Açıklanması Planlandı

FRANSAL TABLOLARIN AÇIKLANMA TARİHİ

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimizin 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 7 Mayıs 2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.” ifadesi yer alıyor.

ŞİRKETİN PLANLARI

Açıklanan tarihte, BRSAN’ın finansal durumu ve performansı hakkında detaylı bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Bu tür finansal açıklamalar, yatırımcıların ve piyasa katılımcılarının şirketin mali sağlığı hakkında bilgilendirilmesi açısından önem taşıyor.